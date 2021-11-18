民進黨反公投苗栗說明會規定民眾入場須換上綠口罩，原本自戴口罩民眾都換上綠口罩才得進場。（謝明俊攝）

臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

民進黨反公投苗栗首場說明會，17日晚間在頭份市中山堂舉行，會場規定，所有進場參加人士都須換戴主辦單位所配發綠色口罩，包括採訪媒體在內，入口管制人員一一檢查發放綠口罩，並要入場民眾當場換戴後才得放行。消息一出引發熱議，網友諷刺此行徑「果然是塔綠班」。

《中時》記者17日晚間直擊並報導，民進黨反公投說明會在苗栗縣只舉辦2場，首場說明會於17日晚間7時，在頭份市公所中山堂舉行，次場則是在11月27日在竹南鎮舉行。17日到場宣講的民進黨人士包括民進黨不分區立委湯蕙禎、前立委杜文卿、民進黨部主委李貴富、前頭份市徐定禎等擔任助講，桃園市長鄭文燦與行政院長蘇貞昌則是壓軸。

報導指，這場說明會入口只開放一處，由工作人員在入口處發放綠色口罩，發放口罩後就直接示意民眾立即換上綠口罩才可進入會場，許多民眾原本就有自戴口罩，當場只能配合脫下原有口罩，換上綠口罩後進場，入口處另有2人負責量體溫及噴酒精，並注意有沒有人未換上綠口罩，隨時提醒並要求落實戴綠口罩。進場須換戴綠口罩規定，也包括採訪媒體在內，有媒體質疑主辦單位這項規定太過離譜，工作人員則只委婉表明沒換綠口罩就是不能進入會場，只能留在場外採訪。

消息一出引發熱議，網友湧入臉書相關新聞連結下留言：「果然是塔綠班」、「民主獨裁果然不是蓋的」、「蔡政府應制訂法律,要求口罩製造商一律製供綠色口罩，一勞永逸」、「扯，有夠扯」、「綠色恐怖」、「說個笑話……民主進步黨」。