佳能(2374)將於11月22日舉行法說會，佳能持續拓展產品線，公司與加拿大公司VSBLTY Group及RADARAPP合作開發AI智慧監視攝影系統已於2021上半年正式在墨西哥城的Benito Juarez區安裝導入，日前也順利導入於馬來西亞，佳能預期，明年該AI攝影監視系統將有機會持續放量。

佳能積極調整研發領域，透過多年光學研發經驗，整合機電及核心影像處理等技術基礎，並加入時下最夯之AI及雲端應用，成為光學模組整合方案公司，公司與加拿大上市公司VSBLTY Group及RADARAPP合作，整合Intel VPU所開發的AI智慧監視攝影系統已於2021年上半年正式在墨西哥城的Benito Juarez區安裝導入，協助墨西哥城透過數字化分析，朝智慧城市的方向邁進。

佳能表示，邁向智慧城市之第一步為智慧監控系統，透過高速網路之布建及AI智能系統之發展，遍布城市之監控攝影機將從單鏡頭、單功能之事後追蹤犯罪紀錄，搖身變成事先偵知之天眼及多功能模組，從執法、交通、及環境監控等，透過大數據分析，不再僅提供影像畫面，而能透過數字分析提供城市官方管理部門更多決策使用。

智慧城市AI監視攝影系統由多家跨國軟硬體公司合作，佳能企業提供所有監視攝影硬體設備，包括鏡頭，而VSBLTY及RADARAPP則負責所有軟體開發；VSBLTY指出該監視攝影機已經安置約上千台在墨西哥城的Benito Juarez區域，明年將逐漸放量，並有機會複製在墨西哥其他城市。

佳能指出，墨西哥城也著眼於此，投入智慧城市之發展，透過此套AI智能模組，串聯城市監控系統，從點到面，實現無死角全面監控之環境，除能鎖定嫌疑犯降低犯罪率外，也能辨識車牌及車流，達到交通管理之目的，期待帶給市民更安全、優質及便利之生活。

除於墨西哥城市導入外，佳能日前也順利將該系統導入於馬來西亞；佳能預期，明年該AI攝影監視系統將有機會持續放量。

受到缺料緩解效益，佳能第三季營收突破10億大關，季增51%，單季營業毛利為2.96億元，季增127%，單季合併毛利率為28.07%，年增6.25個百分點，連帶本業營運轉虧為盈，單季營業淨利1279萬元，較上季營業利益虧損2.3億元及去年同期營業利益虧損1.6億元大幅度的改善，擺脫連續15季虧損，單季稅後盈餘為2426萬元，單季每股盈餘為0.09元；由於佳能企業於第2季認列南港不動產處分利益，累計前3季稅後盈餘為6.94億元，每股盈餘為2.46元。

佳能將於11月22日舉辦線上法人說明會，公司將說明智能光學鏡頭模組未來發展策略，包括AI監視攝影機，車載系統，自駕系統及子公司一品光學的VR鏡頭等。