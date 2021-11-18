電商巨擘亞馬遜（Amazon）周三（17日）通知顧客，自明年1月19日起，他們將無法使用英國發行的Visa信用卡做為支付工具，原因在於「Visa收取的信用卡交易處理費過高」。

亞馬遜表示，顧客仍可使用Visa簽帳卡（debit card），或是萬事達卡（Mastercard）與美國運通（American Express）等機構發行的信用卡。

Visa指出，他們對於亞馬遜的決定感到「非常失望」，認為此舉「限制消費者未來支付選項」。