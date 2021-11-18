亞馬遜將拒收英國發行的Visa信用卡 08:582021/11/18 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 電商巨擘亞馬遜（Amazon）周三（17日）通知顧客，自明年1月19日起，他們將無法使用英國發行的Visa信用卡做為支付工具，原因在於「Visa收取的信用卡交易處理費過高」。 亞馬遜表示，顧客仍可使用Visa簽帳卡（debit card），或是萬事達卡（Mastercard）與美國運通（American Express）等機構發行的信用卡。 Visa指出，他們對於亞馬遜的決定感到「非常失望」，認為此舉「限制消費者未來支付選項」。 環境面向居全球產業第一 開發金 蟬聯道瓊永續 發展小水力發電 產官學研獻策 #Visa #亞馬遜 #信用卡 #國發 #顧客 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美匯率報告延遲 台續列加強觀察名單機率高 04:102021/11/18 財經要聞 政策鬆綁 房企ABS傳開綠燈 04:102021/11/18 全球財經 結盟美廉社 讓店到店深入鄰里 04:102021/11/18 財經要聞 桃園航空城計畫 動土啟航 04:102021/11/18 財經要聞 IC Insights：全球半導體廠2021年營收年成長 超微第一 聯發科第二 04:102021/11/18 財經要聞 iPhone可以DIY維修了！蘋果開賣零件 這些用戶搶首波 08:322021/11/18 科技 澳洲推動量子技術 防中國威脅 04:102021/11/18 全球財經 玉山金 連7年獲10大永續典範企業獎 04:102021/11/18 財經焦點 新科千金 聯發科、緯穎掀比價效應 04:102021/11/18 證券．權證 三商家購今起申購 承銷價69元 04:102021/11/18 投資理財 11檔火紅 投信連十挺 04:102021/11/18 證券．權證 財經熱門新聞 華南「7姬脫光辣桌曆」瘋傳 金管會回應了 - 要聞 逼死OPEC！外媒爆拜習串通1驚天陰謀 油價恐大爆崩 - 要聞 台幣兌歐元20年高 兌日圓更改寫23年紀錄 - 財經要聞 - 工商時報 俄國沒有先進晶片 竟能製造驚人武器？原因令人意外 - 要聞 台積電工程師哀號45歲退休難 過來人曝做到一件事有機會 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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