蘋果確定推出DIY自助維修計畫，將販售原廠零件與工具，讓有意自助維修裝置的用戶可以購買使用，販售零件與工具的線上商店預計明年初在全美亮相，並推廣至全球多個地區，首波將以iPhone 12與iPhone 13系列的手機零件為主，接著才會推出Mac系列的零件。

科技新聞網站The Verge報導，蘋果周三在官網宣布，自助維修服務將以更換需求較高的零組件為重點，包括螢幕、電池與相機模組，零件與工具的費用也會比照現行對獨立維修商的費用，蘋果強調，該服務主要針對擁有專業維修背景的顧客，若維修時出現損壞，必須自行負責。

蘋果營運長Jeff Williams表示，「過去三年，蘋果維修據點的數量幾乎翻了一倍，這些地方能夠取得零件、工具與服務，而現在我們想為能夠自行維修的用戶提供更多選擇，未來將擴大提供零件與工具。」

蘋果提醒，若沒有維修背景的民眾，透過官方或獨立維修商維修，仍是比較可靠的選項，「為了確保維修時的安全，顧客務必遵守維修說明書，維修後退回舊零件的顧客，將獲得下一次折抵消費的額度。」