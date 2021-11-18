美國職棒這周繼續公布年度大獎，繼年度最佳新人、最佳教練後，稍早公布了球迷最期待的美聯、國聯賽揚獎名單，美聯由藍鳥強投羅比雷(Robbie Ray)奪下，國聯則是釀酒人王牌先發柏恩斯(Corbin Burnes)，他們各在自屬聯盟中脫穎而出，成為公認的超級投手。

.@RobbieRay is the first @BlueJays pitcher to win a Cy Young in 18 years (Roy Halladay). pic.twitter.com/ZzaPBN6U1X — MLB Stats (@MLBStats) November 17, 2021

藍鳥羅比雷與洋基寇爾(Gerrit Cole)、白襪藍斯林(Lance Lynn)等人一同角逐此獎，而他非常被外界看好能出線，今天沒有意外由他奪下，他拿下29張第一名選票，本季他在例行賽出戰32場，拿下13勝7敗自責分率2.84成績，193.1局能送出248次三振，每局被上壘率1.04，在三振數力壓寇爾的243次。

另外白襪藍斯林雖有三人中最優異的2.69自責分率，但僅拿下11勝，三振數更只有176次，在這場美聯賽揚獎對決中落居下風，不過他的表現仍有目共睹。羅比雷是繼2003年哈勒戴(Roy Halladay)後再有藍鳥投手獲獎，成隊史第四位，此前還有克萊門斯(Roger Clemens)、派特(Pat Hentgen)。

國聯部份釀酒人柏恩斯力壓費城人惠勒(Zack Wheeler)、道奇薛爾瑟(Max Scherzer)等人，拿下12張第一名、14張第二名選票，本季他出賽28場拿下11勝5敗，自責分率2.43，167飆出234次三振，每局被上壘率0.94，除每局被上壘率排國聯第二，其他項目都排第一，就算先發局數不多，也依舊獲得青睞。

.@Burnes16 is the first @Brewers pitcher to win a Cy Young in 39 years (Pete Vuckovich), when Milwaukee was in the American League. pic.twitter.com/ZFCuZ2LsOZ — MLB Stats (@MLBStats) November 17, 2021

他拿下賽揚獎也是隊史相隔39年再次有人獲獎，成為隊史第三位，上次是1982年的皮特(Pete Vuckovich)，接著是1981年的芬格斯(Rollie Fingers)，能在90年後再次幫釀酒人奪下賽揚獎可說是非常光榮，而且他還在初選中擊退同隊強投伍德洛夫(Brandon Woodruff)，成入圍的最後三人。