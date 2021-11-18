據《路透社》等外電報導，美國國會17日發布最新報告，警告共軍已具備或即將取得犯台的初步能力，且該能力持續精進中。報告提醒，北京恐冒險使用這項能力來嚇阻、延宕甚至擊敗美軍軍事介入。美方應採取緊急措施強化軍事嚇阻的能力與可信度，以免中國大陸對台發動任何形式的侵略。

隨著台海情勢緊張不斷攀升，美國國會美中經濟暨安全審查委員會（USCC）以《台海嚇阻的危險時刻：中國軍力與對台開戰決策》為題，發布長達539頁的報告發布。

※兩棲登陸與海上民兵能力

印度亞洲新聞國際通訊社（ANI）引述該報告，指出共軍長期提升反介入與區域拒止(A2AD)能力；不但造艦能力顯著提升，更足以支兩棲登陸與海上民兵運輸。甚至，共軍更將這兩種方式結合，用於兩棲登陸演習。

具體而言，共軍已具備在戰爭初期透過海空運輸至少2.5萬名士兵登陸；一旦成功搶灘，大陸海上民兵的強大能力能讓共軍運輸後續部隊登陸台灣。未來大陸軍隊將持續提升此一能力，而這讓大陸領導人信心大增，認為其能遂行犯台作戰。

報告警告，由於前述發展，美國傳統軍事力量是否仍足以持續嚇阻北京對台動武，已愈來愈值得存疑。一旦中南海堅信美國軍事能力不足，或干預的意願不夠，甚至是美方政策模糊讓陸方解讀為冒險犯台不會引來果斷介入，台海嚇阻就會失敗。

不過，美國對台海的軍事嚇阻今日依舊奏效，畢竟北京認為武力犯台仍有不確定性，而這帶來的後果更讓大陸憂心。甚至，共軍武力犯台或反制美國介入的失敗，將破壞中國共產黨統治的合法性。

共軍長期提升反介入與區域拒止(A2AD)能力；不但造艦能力顯著提升，更足以支兩棲登陸與海上民兵運輸。甚至，共軍更將這兩種方式結合，用於兩棲登陸演習。圖為共機擾台。(圖/中央社)

※聯合作戰與人員素質成弱點

但報告也點名共軍在聯合作戰與人員素質上，仍有明顯的缺陷。此外，拍板入侵台灣同樣也破壞區域貿易與供應鏈的穩定，而這將損及大陸經濟體系中最具生產力的一部分，進而威脅民族復興與其他政治與經濟目標。

報告也認為，如何在入侵台灣後成功控制台灣民眾，以及怎麼因應台海衝突對國際產生的影響，這些成為大陸核心決策團隊念茲在茲之事。因此，美國採取的措施將深化北京對這些風險的焦慮感，進而提升美方在台海嚇阻力。

※點名台灣國防預算過低

報告雖然稱讚台灣發展不對稱作戰能力，並在自製與研發飛彈上取得斐然的成果；卻也點名台灣長期國防預算過低，加上共軍封鎖下關鍵資源儲備量過低，恐成台灣最大挑戰

※增加反艦巡弋與彈道飛彈部署

此外，報告也呼籲美方短期內採取緊急措施以強化美軍軍事嚇阻的可信度，並展現美國旅行《台灣關係法》的能力，以防衛任何足以危害台灣安全的武力行動。

具體作為則包括，美國國會應授權並撥款台灣自美國購買國防軍事裝備，並加速銷售與交付的流程。與此同時，除了增加在印太區的監視預算外，還應該區域部署反艦巡弋飛彈(ASCM)與反艦彈道飛彈(ASBM)。