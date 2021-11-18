大陸國務院直屬央媒《經濟日報》18日分析報導，虛擬貨幣價格坐雲霄飛車早已不罕見，但從種種跡象來看，近期藉由某部熱播網劇而竄紅的「魷魚幣」更像是一場「砸盤」騙局。由於虛擬貨幣交易和發行平台在境外，給根治其相關活動帶來諸多不便。下一步，大陸監管部門應繼續阻斷境外虛擬貨幣在境內落地的管道，同時從切斷支付途徑、處置相關網站、加強相關市場主體登記和廣告管理等方面綜合施策，將虛擬貨幣可能帶來的非法行為長久隱匿在「魔盒」之中。

《經濟日報》指出，「魷魚幣」發行方原本聲稱「魷魚幣」可用來參與多重遊戲，最終勝出的玩家還可獲得更多幣作為獎勵。然而，玩家們還沒等到遊戲正式開放，就先等來了疑似發行方兌幣離場的消息。僅5分鐘，數百萬美元市值蒸發，4萬餘購買者手中的「魷魚幣」變得幾乎一文不值。還有交易所發出風險提示，稱該幣並非網劇出品方官方認證IP，只是使用了同一名字。

《經濟日報》稱，從目前看，不少幣圈「砸盤局」都遵循雷同的套路：先是造幣，之後通過包裝炒作、尋找投資、莊家操盤等手段，使幣價在短期內迅速拉升，最後高位拋幣進行「收割」。這些發幣項目，看似在追逐熱點，實則為了圈錢套利。不少項目因為急於發幣，包裝粗糙，有的完全不提及技術層面，還有的弄虛作假，連專案文書也不乏文法錯誤。

其實，一款所謂「貨幣」需要通過蹭熱點的方式行銷，本身就令人覺得荒誕。通常認為，貨幣作為一般等價物，本質上是解決交易流動性的信用合約。貨幣要想實現自身的多種職能，一是應有足夠的信用背書，如國家主權，二是應追求幣值的基本穩定。反觀虛擬貨幣，一無信用支持，二無穩定價格，雖被叫作「貨幣」，但購買者離場時還是會將其兌換為主權貨幣，才算「落袋為安」。由此看來，「貨幣」二字只是形式，虛擬貨幣的實質仍是資產，且具有高風險。

《經濟日報》表示，虛擬貨幣的兩方面特性導致它極易被投機者利用，從事炒作甚至非法活動。一是這類貨幣普遍沒有實際價值支撐，因此其價格漲幅受市場情緒影響較大，容易成為投機標的；二是匿名性、去中心化和點對點交易的特性，使得開發者身份不易明確，開發者的發幣動機也難以分辨。

從某種程度上說，虛擬貨幣猶如潘朵拉的魔盒，一旦打開，就成為滋生詐騙、傳銷、洗錢等非法行為的溫床。類似的非法事件頻繁發生，不但嚴重危害個人財產安全，更極大地擾亂經濟金融秩序。對普通人而言，避免被騙的唯一方法就是不參與交易。對監管部門而言，監管做到不留縫隙、不留餘地，頗為重要。

《經濟日報》強調，今年9月，中國人民銀行等多部門發布通知，明確虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動，同時構建對虛擬貨幣的全鏈條監管。通知還明確，開展法定貨幣與虛擬貨幣兌換業務、虛擬貨幣之間的兌換業務、作為中央對手方買賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供資訊仲介和定價服務等非法金融活動，一律嚴格禁止，堅決依法取締。