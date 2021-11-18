2021 WTA年終總決賽台北時間18日上午謝淑薇、比利時梅騰絲（Elise Mertens）在女雙決賽再度挑戰捷克組合克蕾切可娃（Barbora Krejcikova）／西妮雅可娃（Katerina Siniakova），很可惜無法報小組賽落敗的一箭之仇，3比6、4比6謝淑薇無緣第2度摘冠。

謝淑薇曾於2013年和中國大陸選手彭帥聯手搶下WTA賽季封關戰的女雙冠軍，2014年、2019年各和彭帥、捷克史崔可娃獲得亞軍，本屆是她第4度和不同搭擋晉級到年終賽決賽，首盤雖然關鍵第7局破了對手發球局，但謝淑薇／梅騰絲也兩度遭到破發，因此被捷克組合搶下一盤及氣勢。

第2盤一開始梅騰絲的發球局就被破，也讓「淑梅配」陷入局數上的落後，第8局「淑梅配」雖然出現破發點，可惜決定分還是被對手拿下而保發；第8局梅騰絲的發球再度出現被破的危機，雙方40比40平手，因為沒有「丟士」，只要任一方搶下決定分就可拿下，所以這1分也是克蕾切可娃／西妮雅可娃的冠軍點，不過「淑梅配」守下，讓戰線延長，可惜下一局克蕾切可娃的發球局，「淑梅配」在30比0領先下仍無法破發，看著對手斬獲生涯WTA年終賽首冠。

因為時差關係，比賽地點墨西哥瓜達拉哈拉市當地時間還是17日，是梅騰絲的生日，不過這場比賽打起來感覺有點緊繃，無奈無法用冠軍獎盃替自己慶生。