美國總統拜登周三（17日）致函聯邦貿易委員會（FTC），要求該機構查明油氣公司是否涉及不法行為，導致美國汽油價格持續高漲。

拜登在寫給FTC主席漢莉娜（Lina Khan）的信中指出，「越來越多證據顯示，油氣公司可能做出傷害消費者權益的行為」。

拜登指出，儘管未完成加工的汽油價格下跌，但加油站油價卻持續攀升。能源價格高漲，令美國大型油氣企業成了最大受益者，這些公司的獲利大幅攀升。拜登要求漢莉娜「動用一切工具」調查此事。