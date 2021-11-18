美國汽油價格飆漲 拜登促FTC調查油氣公司 08:582021/11/18 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統拜登周三（17日）致函聯邦貿易委員會（FTC），要求該機構查明油氣公司是否涉及不法行為，導致美國汽油價格持續高漲。 拜登在寫給FTC主席漢莉娜（Lina Khan）的信中指出，「越來越多證據顯示，油氣公司可能做出傷害消費者權益的行為」。 拜登指出，儘管未完成加工的汽油價格下跌，但加油站油價卻持續攀升。能源價格高漲，令美國大型油氣企業成了最大受益者，這些公司的獲利大幅攀升。拜登要求漢莉娜「動用一切工具」調查此事。 操盤心法－Q3財報優預期 作帳行情提前啟動 股價指數期貨贏家專欄－美零售旺 供應鏈迎消費旺季 #拜登 #油氣 #美國 #FTC #調查 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拜習會美急中緩 對台不是好消息 04:102021/11/18 焦點新聞 葉倫敲警鐘 美債恐在12月中違約 04:102021/11/18 全球財經 沃爾瑪Q3業績報喜 調高財測 04:102021/11/18 全球財經 白宮：美中將就軍備管制進行談話 但非正式會談 05:502021/11/18 國際 打臉楊金龍 黃蔭基：通膨絕非暫時 04:102021/11/18 財經焦點 利多波連波 金融指數 飆24年高 04:102021/11/18 財經要聞 拜登：美國不鼓勵台灣獨立 對台政策沒有改變 04:102021/11/18 焦點要聞 經理人加碼美股 比重創八年最高 04:102021/11/18 全球財經 社評／中美氣候聯合宣言給台灣的壓力 04:102021/11/18 焦點新聞 台灣命運不容外邦操控 04:102021/11/18 時論廣場 民生用氣凍漲 中油今年估虧400億 04:102021/11/18 財經要聞 財經熱門新聞 華南「7姬脫光辣桌曆」瘋傳 金管會回應了 - 要聞 逼死OPEC！外媒爆拜習串通1驚天陰謀 油價恐大爆崩 - 要聞 台幣兌歐元20年高 兌日圓更改寫23年紀錄 - 財經要聞 - 工商時報 俄國沒有先進晶片 竟能製造驚人武器？原因令人意外 - 要聞 台積電工程師哀號45歲退休難 過來人曝做到一件事有機會 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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