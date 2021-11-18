公投四大案將於12月18日投票，近期正反方舉辦公投意見發表會，其中第19案「公投綁大選」由國民黨台北市議員鍾沛君擔任正方代表。鍾昨日（17）刊出一張來自中選會的日程表，其中第19案的第3場（24日）意見發表會，鍾沛君的名字竟被寫成「鍾佩君」，讓她氣憤痛批「民進黨執政的中選會，簡直爛到不可思議」。

鍾沛君昨日在臉書發文指出，她收到中選會寄來的第19案意見發表會日程表，卻驚見自己的名字被打成「鍾佩君」，「沛」與「佩」的一字之差令她相當不滿，認為這凸顯了政府的態度與中選會的辦事能力。

鍾沛君痛批，其實從這點就說明了，為何民進黨政府反對「公投綁大選」，因為民進黨執政的中選會，簡直爛到不可思議，才幾個名字都能錯，當然無法辦好選務，「但那是公投，或者公民的問題嗎？當然不是！」鍾強調，政府無能就換人做，萬萬不該犧牲公投。

網友則紛紛回應：「名字錯了！這是什麼工作品質？」「中選會太扯了」、「那這樣以後政府是不是要改成不要辦公投說明會了！原因是辦的話會把人名字打錯！」「沛又不是生硬字，怎麼會打錯呢？」「塔綠班的中文不好」、「如此正顯示當今執政黨的水平，不是嗎？」