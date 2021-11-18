北市忠孝東路街頭日前出現1輛黑車被貼滿厚紙板，寫上「惡霸停車」、「侵佔私人車位」等內容，目擊者說當時是5、6名女子合力貼上紙板，疑似報復亂停車；不少網友說只用紙膠帶貼住太仁慈，應該用封箱膠帶才難清除，也有人發現該車是Toyota經典休旅車，笑說駕駛應該來頭不小，「通常不是有頭有臉就是有球棒」。

1名網友在臉書「爆怨公社」發文表示，他昨（17）日早上7點多，在北市忠孝東路四段某處巷弄內發現約5、6名女子正「齊心協力地完成1件藝術品」，照片中1輛黑車外被貼上多張厚紙板，紙板上寫字「惡霸停車」、「侵佔」、「私人車位」、「請勿停車」、「告知還不移車」，疑似是黑車停到私人車位遭報復。

北市忠孝東路街頭日前出現1輛黑車被貼滿厚紙板，寫上「惡霸停車」、「侵佔私人車位」等內容，目擊者說當時是5、6名女子合力貼上紙板，疑似報復亂停車。（翻攝自臉書「爆怨公社」）

據了解，該輛黑車是被稱作「阿法」的Toyota ALPHARD黑色休旅車，不少網友留言說「如果是私人車位也已告知過對方，對方還是不移車，那這樣的結果真是自找的」、「很有良心，是紙膠帶」、「忍不住頒獎給你了，太仁慈了，應該用封箱透明膠帶貼，清到他哭」、「用這種膠帶，太佛心了吧」。

不過也有不少網友說開這種車的駕駛來頭都不小，「這種車不都是大哥級的座駕嗎」、「開這種車的8成都不太好惹餒，她們真勇敢」、「開阿法通常不是有頭有臉就是有球棒」、「開這款車的，都是棒球隊居多」、「這不是現在89的神車嗎」。