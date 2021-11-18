秘境「人腦聖地」並無明顯的指標，要進到這裡不容易，從空拍圖可見，眼睛、鼻子與頭顱都清清楚楚。（影片由阿聰授權提供）

藏身在新北市貢寮區桃源谷的超夯景點「人腦聖地」驚傳出售，佔地3600坪的農業用地總價高達36億元，除了價格驚人外，更吸睛的是賣家還強調此地為地球中心，是世界唯一的穴場寶地，但因為自己只是個平民百姓承擔不起，所以決定要將其轉賣給真正有錢有勢的人。

超夯景點「人腦聖地」在新北市貢寮區的祕境桃源谷之中，而這個稱號是有人發現衛星空拍圖上看來，該地的地貌看起來很像是人的臉，吸引許多民眾前往，而在當地豎立的「人腦聖地」石碑，更相傳摸了會變聰明。

新北秘境「人腦聖地」36億求售，賣家稱此地為世界唯一穴場寶地。（圖／翻攝自591）

不過，近日「人腦聖地」卻傳出要出售的訊息，根據591房屋交易資訊顯示，物件名稱為「天地原只到於此之地球的中心-人腦聖地」，總佔地3600坪屬農業用地，售價每坪100萬元，總價高達36億元。

除了價格引人注目，賣家還強調此地為「地球中心」、「台灣的原始點」、「世界唯一穴場寶地」，並表示「使用者隨時可安座，與天、地、原對接。」

介紹完此地的特點後，賣家也分享轉讓此地的緣由說「穴場所負有的使用是如此之大，我又是個平民百姓，雖然受到此寶地的傳導知道造天、地、宇宙其一切萬物的機制，而且又沒那麼多的資源與那麼大的人脈和權力，依當下也擔負不起，也不敢阻礙人類發展。」所以決定要轉讓給真正有錢有權有勢的人。