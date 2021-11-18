疫情指揮中心宣布，今開放AZ混打mRNA意願登記。前台大感染科醫師林氏璧表示，個人並沒有建議一般人混打，只要把第二劑趕快打好打滿就好，認為醫護及邊境人員才是最需要混打的族群，並分享6大建議，分析混打優劣勢。

指揮中心昨日宣布，今開放民眾上網登記混打。（圖／指揮中心提供）

林氏璧昨（17）日於個人臉書粉專《日本自助旅遊中毒者》分享混打6建議。第一，目前許多資料顯示，混打可達到比較好的中和抗體及T細胞免疫，且根據加拿大及瑞典的研究，AZ混打 mRNA的保護力的確是高於兩劑AZ。

第二，林氏璧指出，目前對疫苗保護力觀察，除了施打後的保護力外，能維持多久也是重點，mRNA疫苗目前看來抗體掉下來是比較快的，因此接種5至8個月抗體就會下降，可能需要打第三針加強劑。

第三，林氏璧說，國人期盼出國返台可以免隔離，可能是半年後的事，現在把自身抗體打高，不一定有太大的意義，應該會希望半年後要出國前，再打一劑mRNA，才會比較安全。林氏璧也提出加拿大的研究表示，兩劑AZ的防重症效果維持得很好，「並沒有輸給mRNA或是混打」。

第四，林氏璧又再提出英國最新研究，不輪前面兩劑打的疫苗是什麼，打了第三劑加強針之後，預防症狀及感染的保護力都可以達到94%。第五，他也提醒，若選擇混打，第一劑打AZ、第二劑選擇mRNA，所產生的不良反應都比較高，年長者還好，但愈年輕可能要冒著被火車撞兩次的痛楚，要不要冒這風險，換取這半年可能較高的抗體及保護力，「這要個人判斷了」。

最後，林氏璧強調，「我個人其實沒有太建議一般人AZ一定要混打mRNA」，只要趕快把第二劑打好打滿就好，且以目前世界趨勢來看，接種第二劑6個月後要考慮第三劑問題，「反正你最後應該都打得到」；反觀醫護及邊境人員才應該要混打，因為他們是第一線面對Delta變異株的，「應該要把抗體拉高」。