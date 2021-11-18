前白宮國家安全顧問波頓投書華爾街日報，提到北京威脅台灣並增強軍事實力，美國對中國戰略卻不明朗，北京可能冒進。為保護台灣，波頓呼籲美國民間加強且長期支持台灣。

波頓（John Bolton）寫道，美國總統拜登（Joe Biden）就職10個月後，美國對中戰略報告仍未出爐。拜登美東時間15日與中國國家主席習近平視訊會晤凸顯美方缺乏戰略，北京可能將白宮強調「緊張降溫」視為美方默許中國延續強勢作風。

波頓說，拜登政府亟需闡明對中國政策，因為白宮必須帶領龐大官僚組織，美國面臨重大抉擇時也需要訊息充分的公共辯論。他認為美國對中國戰略必須處理雙邊關係兩大核心議題。

其一是保衛台灣。波頓形容台灣是美國事實上的盟友、重要的貿易夥伴，也是對日本極為重要的國家、「第一島鏈」關鍵一環，但許多美國民眾分不清台灣和泰國。

文章寫道：「為保護台灣，更別說整個東亞和東南亞，我們需要美國旺盛且持久的民意支持。拜登星期一（視訊拜習會）並未提出，他只是重彈舊調而已。」

根據白宮公布的「拜習會」紀要，拜登談到涉台議題時強調，美國依然堅持以台灣關係法、美中三個聯合公報及對台六項保證為指引的一中政策，堅決反對片面改變現狀或破壞台海和平穩定的作為。

波頓說，華府若棄台北於不顧，造成的嚴重傷害將是自阿富汗撤軍的好幾倍。如果習近平認為美國優柔寡斷與軟弱是華府會屈服的跡象，他會想在拜登在位期間製造危機，以期不戰而征服台灣。

另一核心議題是中國砸大錢發展戰略武器及各種軍事能力，嚴重威脅美國及其盟邦。波頓寫道，中國是否從冷戰中學到大型戰略武器庫的審慎政治管理，還不得而知，但種種跡象令人憂心，北京迅速擴軍之際拒絕參與重大軍備談判就是一例。

波頓主張，美國就算與俄羅斯達成戰略武器裁減協議，也不該在中國毫無限制擴軍的情況下限制自身核武能力。

友台立場鮮明的波頓說，台灣、戰略武器都不是美國選戰的熱門話題，中國也還不是美國民眾最重視的議題。但令人想起中國1958年攻擊金門、馬祖及甘迺迪（John F. Kennedy）1960年競選美國總統時鼓吹縮小與蘇聯「飛彈差距」（missile gap）的議題，可能很快就會重回焦點。

文末寫道：「為確保美國的最終戰略可行，政治領袖需要討論這些挑戰，民眾才能理解他們必須做的選擇會有什麼影響。」