周三美股主要指數收黑，零售商的業績報告引發對通膨和供應鏈的擔憂，投資人押注聯準會恐將比預期更早升息，以抑制不斷上漲的物價。

儘管本周發布的零售數據意外強勁，顯示截至目前為止，通膨升高尚未抑制經濟增長，但投資人擔心一旦物價持續走高就可能損害經濟成長，並促使聯準會提前收緊政策。

聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）和舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）周二發表立場截然不同的言論，亦給市場帶來更多的不確定性。

周三收盤，道瓊工業平均指數跌211.17點或0.58%，為35931.05點。標準普爾500指數跌12.23點或0.26%，為4688.67點。那斯達克綜合指數跌52.28點或0.33%，為15921.57點

因消費者提前展開節日採買，美國僅次於沃爾瑪的第二大零售百貨集團Target獲利表現優於市場預期，並上修全年財測，惟終場股價下跌4.76%，收在253.80美元，延續沃爾瑪等部分同業的低迷走勢，因這兩家零售業巨頭都坦承供應鏈問題衝擊第三季利潤。

其他尚未發布業績報告的零售股亦走跌。在美東時間周四上午發布財報之前，梅西百貨和Kohls Corp分別收跌4.5%和3.1%。將在下周發布業績的Gap和Urban Outfitters分別跌5.2%和4.2%。

但也有一些零售商逆勢上揚。TJX Companies大漲5.8%，收在73.55美元，創下為8月27日來新高。該T.J. Maxx母公司上季獲利意外強勁，並擴大股票回購計畫，同時看好能滿足假期的旺季需求。

居家修繕連鎖店Lowe's Cos Inc上修全年營收預測，股價小漲0.4%。其同業家得寶（Home Depot）前一日也發布了強勁的業績，周三收漲0.63%。

本周發布的零售商業績普遍強勁，為美股第三季財報季畫上美好的句點。整體表現相當亮眼的財報季，在這段期間帶動美股主要指數迭創歷史新高。

Visa下挫4.7%，使道瓊指數承壓。亞馬遜公司宣布因交易費用過於高昂，將停止接受Visa公司在英國發行的信用卡。

晶片製造商輝達（Nvidia）收跌3.1%，該公司將在盤後發布財報。費城半導體指數下跌0.7%，失守前一日創下的歷史新高。

電動車製造商普遍走高。特斯拉和Canoo均上漲3.3%。Canoo表示可望比預期提前在美國投產。Sono Group NV在那斯達克上市首日，股價飆漲155%。

惟Rivian Automotive重挫15.1%，該公司自上周掛牌以來已上漲近71%，投資人將豐厚的獲利入袋。

Lucid繼周二飆漲近24%後，周三收跌5.4%。摩根士丹利重申對Lucid的「減碼」評級，稱有更好的電動車投資標的。

輝瑞、BioNTech分別上漲2.56%和5.41%，《紐約時報》報導美國食藥管理局（FDA）最快將在周四批准為所有成人接種輝瑞/BioNTech新冠疫苖加強劑。