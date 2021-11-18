日本政府預定將在明天推出新一波經濟對策，包括COVID-19疫情支援措施、18歲以下每人發10萬日圓、補助汽油費、提高護理師收入等，總規模上看40兆日圓（約新台幣9.9兆元）。

日本放送協會（NHK）報導，新經濟對策將以協助COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊為主，內容包含對18歲以下兒少每人發放相當於10萬日圓、補助中小企業最高250萬日圓，以及因應原油價格高漲，提供相關補助等。

對策內容並將提升護理師、看護、保育員等照顧工作者薪資，其中預定明年2月起提高護理師收入1%，再階段性地增加到3%。

日前也有日媒報導提及，日本政府預定補助台灣晶圓代工大廠台積電赴熊本縣設廠，也將納入明天決定的經濟對策中。

日本中央政府與地方政府對於新經濟對策的財政支出，總計將上看40兆日圓，執政黨方面正在進行最後階段協商；規畫將在12月召集國會臨時會，通過新經濟政策所需的2021年度追加預算案。（譯者：顧荃/核稿：蔡佳敏）1101118