【愛傳媒郭少宗專欄】一個大發現：近日全世界流行的韓國劇集《魷魚遊戲》，以醒目的符號統治著地下集團，那就是：◯☐△。

而我在30幾年前所設計的不鏽鋼雕塑「宇宙」，就是以這三種最基本的幾何圖形（三種符號）給予切割、轉換、翻折、組合等演繹手法，形塑成一座新時代，新語彙的藝術品。

圓形、方形、三角形各象徵著天、地、人，呼應所謂的三元論：《史記．律書》「數始於一，終於十，成於三。」

《老子．四十二章》「『道』生一，一生二，二生三，三生萬物。萬物負陰而抱陽，沖氣以為和。」

這神奇的三符號，包含了一切自然界之孕育元素，也衍生出東西方傳統文化中的哲理。

請細看設計動畫的最基本原型：正方形中切出圓形，圓形中切出方形，接著方中有圓，圓中有方，不斷增生，持續演化，之後經過數次地翻轉、組合，分分合合之後，遂挺立成一座巍然雕塑。

請仔細欣賞，整座立體物所坐落的基礎（台座）正是一個不折不扣的「正三角形」。

這基礎可意會為：天與地交融演繹成「宇宙」，而此「宇宙萬物」乃以「人（三角形）」為基本，為根基，開發智慧，發展人文，終抵有成。

或許，《魷魚遊戲》的符號再發展下去，三元素將臣服於「大宇宙」的哲理，萬變不離其宗，天地將定於一。

期盼有朝一日，豎立「宇宙」，萬理砥柱，天下太平。

作者為藝術創作者

照片來源：作者影片截圖。

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