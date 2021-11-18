前任主播簡懿佳因為甜美外貌，被網友譽為「正妹主播」，如今不僅轉戰主持界，還在2020年時嫁給擔任籃球教練的老公，可說是愛情事業兩得意，昨(17日)在臉書寫下「我們要當爸爸媽媽了」，公開宣布懷孕喜訊，更坦言去年此時「自己失去了第一個孩子」。

簡懿佳在臉書曬出和老公合照，只見她手拿超音波照，開心公布「我們要當爸爸媽媽了」的喜訊，她表示父親節當天得知自己懷孕，直接當成父親節禮物送給老公，接著開心表示從小小一個胚囊，到能聽到寶寶心跳瞬間，甚至能感覺得到伸手踢腿，坦言感覺相當奇妙，夫妻倆更是相當期待每個月見到寶寶的時刻。

話鋒一轉，簡懿佳透露去年此時流產，失去第一個孩子，她表示因為萎縮卵做了手術，雖然很多人認為這是「很常見的事」，但當時跑了三四家醫院的絕望、進手術室的冰冷害怕、小產後身體心理疼痛，回想起來仍歷歷在目，不禁感概：「真的要經歷過的人，才能體會」，不過現在肚子裡又有新生命，她也吐露最大心願：「希望寶寶平安長大，健康的出生」。

最後，她除了跟老公道謝之外，更感性喊話：「感謝我親愛的老公，去年失去孩子，我知道你難過程度，不亞於我，卻還要常常想辦法哄我開心、安慰我，甚至今年我們的生活也有了變化，知道你心裡承受很多壓力，不管未來如何，我們一起牽手度過，希望明年孩子出生後，你也能繼續當我的神隊友喔」。