社會新鮮人年薪90萬元是很多人的夢想，但如果因此工時要長一點，未必每個人都能接受，一名網友在PTT發文，表示最近發現有職缺向新鮮人招手，每天要晚上7點下班，工時大約9到10時，但有周休二日，年薪更是高達90萬元，好奇詢問這樣的工作在台灣的職場PR值大概多少，引發網友熱烈討論。

原PO在PTT的Gossiping板上發文表示，近期有不少職缺向畢業生招手，其中有一家公司徵社會新鮮人，不限科系，年薪上看90萬元，有周休二日，且老闆在業界是排名前五名的人物，但這份職缺每天要晚上7點下班，平均工時9到10小時，薪水雖難與科技業相提並論，但成長性還可以，若有機緣或許5年後年薪可達150萬元。

原PO詢問，以上述的工作條件來看，這份工作在台灣職場的PR值大概多少？建議去嗎？此貼文一曝光就引發網友熱烈討論，不少人大讚，「還可以，PR75左右」、「其實科技業普遍剛出來也這薪水」、「不限科系很佛」、「想知道是哪家，想報名！」、「不錯啊，之後只會更高」。

不過也有網友認為，「就公職阿」、「好晚下班喔，一天工作9、10小時好累」、「這不就銀行薪水」、「沒年薪300萬就別做了」。