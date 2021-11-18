正式投入台中立委補選！顏寬恒赴選委會登記

台中市第二選區立委補選備受各界關注，國民黨推出的候選人為前立委顏寬恒，他於今(18日)上午前往台中市選舉委員會登記。他表示，今天也是他一次自己來登記，那也是必要程序，「我想說盡量簡單就好，不要麻煩太多的人」。

顏寬恒表示，其實選戰開打，我們有很多需要準備事項，今天也是我第一次自己來登記，那也是必要程序，我想說盡量簡單就好，不要麻煩太多的人；他說，這場選戰主軸是在地出發，寬恒最大靠山是在地所有鄉親，面對政黨、執政黨大軍壓境、對我個人批評、指控跟抹黑，這場選舉能夠倚靠的就是所有鄉親。

顏寬恒表示，對於批評跟指教都會尊種，但對於不實抹黑跟造謠會交給發言人澄清，須採取法律的部分，也會捍衛清白。關於媒體人周玉蔻爆料住豪宅一事，顏寬恒說，周玉蔻指稱的2019、2014年事情請她自己查證，2019年兒子結婚我已經住沙鹿，2014年是兒子念高二的時候，媒體人有大量發言管道還會造成選民嚴重誤解，對於不實說法希望他們負起責任。

這次中二選區補選，目前已有民進黨推薦的林靜儀、無政黨推薦的李昇翰完成登記。根據台中選委會資料顯示，補選候選人登記日期至19日止，時間為每日上午8時起至12時止，下午1時30分起至5時30分止。