網路交友要小心再小心，有疑問快打165。（警方提供）

網路邂逅噓寒問暖，甜言蜜語的女子，讓很多網友以為找到真愛，卻不知來自通訊衛星另一方的「她」也是1個大男人。金門葉姓男子就是深陷虛假的愛情陷阱，平白遭詐騙近7萬元。警方提醒網友要小心再小心，以免辛苦錢白白送人花。

家住金湖鎮的葉姓男子是在11／13透過手機交友APP認識一位暱稱「JUST」的女生，對方傳送一個「SINGOLTW」交友網站，請他加入聊天。

葉男以美金18元加入普通會員後，陸續有暱稱「喜喜」、「喵咪」2名女子主動與他攀談，並要他升等為高級會員，再花美金360多元購買APP內的小熊，當作互贈對方的愛心禮物後，即可取得她們的聯繫資料，好進一步交往。

對方後來又藉口再多花點錢，就可知道她們更多的生活點滴，被愛沖昏頭的葉男陸續刷卡7筆合計2485美金（約新臺幣6萬9114元），對方卻仍不提供更多聯繫資料，直到起疑詢問其他網友，才知這類型手法應該是詐騙集團。

葉男自己也至網路論壇搜尋，確認自己果真遭到詐騙，趕緊聯繫刷卡銀行止付，但已來不及了，只得到金湖分局金湖派出所報案。

金湖分局提醒，網路世界真真假假，常見以網路購物分期付款設定錯誤為由，唆使買家至ATM轉帳匯款，目前更進一步變成要買家自行透過網路銀行轉帳。另外，網路愛情更是不可靠，不少人以為跟美女進行網戀，卻不知對方也是粗裡粗氣的大男人，很多人掉入陷阱，最後賠了夫人又折兵，真會嘔死自己，氣到不行。