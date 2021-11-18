日本動畫電影《安雅與魔女》改編自《霍爾的移動城堡》作者黛安娜韋恩瓊斯的同名小說，作為吉卜力工作室首部3DCG動畫電影，國寶級大師宮崎駿親自參與企劃，「吉卜力三巨頭」鈴木敏夫出馬擔任製作人，導演宮崎吾朗更號召了頂尖優秀人才組成跨國製作團隊，成果令交接給兒子的父親宮崎駿相當滿意。

宮崎駿親自參與《安雅與魔女》的企劃。（甲上娛樂提供）

宮崎駿在訪問時說，當時一眼就看中這部小說有著超越篇幅的深度，不能錯過這麼好的題材，更透露自己「背負著非拍動畫長片不可的宿命」，因此又再度復出重回影壇。該片故事背景設定在看似平常的家庭生活，卻充滿了奇幻魔法元素，讓宮崎駿一看完就讚嘆不已，強調故事將讓觀眾看到一個家庭是如何建立，更點出現代的孩子們缺乏在外求生存的冒險經驗，《安雅與魔女》正是教導孩子獨立思考的最佳指南。

對於故事中女主角「安雅」個性有別於其他吉卜力角色，鬼靈精怪又勇於面對生活困境的人物魅力，宮崎駿更滿意地說：「光用文字無法表達她的所有魅力，要說的話，應該是她不屈服的態度吧！那種決不妥協，毫不退讓的精神，不但堅強勇敢，還能主動迎戰，她的出擊不是魯莽地大鬧一場，而是仔細思考，與這世界是相同的，和在這世上的生活一樣。」該片中日文版在台同步熱映中。