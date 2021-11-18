根據日本工作機械工業會發布的最新訊息顯示，10月工具機訂單金額達到1492億日圓，連續12個月優於去年同期水準，並且超越9月，刷新近3年來單月新高紀錄。其中，銷往中國與美國等海外訂單金額年增率達86%，絲毫未受中國限電、供應鏈短缺的影響。

第一金全球AI機器人及自動化產業基金經理人黃筱雲表示，疫後全球經濟重啟、企業加快數位轉型升級，不只半導體、汽車業對於自動化設備需求大量湧現，許多製造業採用更多的機器人生產設備，以解決缺工問題，同時提高生產效率。

ROBO全球機器人及自動化指數10月來大漲9.8%，衝上歷史新高。按過去經驗，第4季到隔年第1季通常是機器人產業股價表現最好的時候，以近10年平均計算，第4季平均上漲7.13%、上漲勝率80%，而第1季平均漲幅5.39%、勝率90%。有基本面支撐，預期未來漲勢可望再接再厲。

去年全球工業機器人裝置量達到38.4萬台，較前年持續成長，沒有因為疫情而大幅萎縮。今年在製造業復工下，國際機器人協會預估，裝置量可達43.5萬台，年成長13%，產值預估約115億美元，而背後衍生的機器人系統市場更上看345億美元。

目前國內相關機器人及自動化概念基金包括：第一金全球機器人及自動化產業、復華全球物聯網科技、富邦NASDAQ(00662)、統一全球新科技、台新全球AI(00851)、元大全球AI(00762)、國泰AI+Robo(00737)等主題基金，產業布局多集中在工業4.0及機器人、智能醫療、智能城市、自動駕駛、新能源車、雲端計算與大數據等產業。