臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

行政院院長蘇貞昌上月底拍板軍公教調薪方案，明年元旦起調薪4%，成為25年來軍公教調薪幅度最高的一次。人事行政總處18日將於行政院會陳報「軍公教調薪配套措施」報告，據悉，配套方案將朝「雨露均霑」規畫，包含在公家機關服務的助理、約聘雇人員、公務人員的專業加給和教師的學術加給等，也將一併調薪。消息一出，網友諷刺這一切都是因為「選舉到了」。

根據《中時》記者17日報導，蘇貞昌上月28日宣布明年軍公教調薪4%。但上次軍公教調薪調薪3%時，教師的學術加給調幅在2.17%至2.85%間，並未調足3%，導致加薪幅度不一。

教師團體近期爭取明年教師學術加給調足4%，基於經濟成果全民共享，蘇貞昌指示軍公教調薪方案要雨露均霑，繼上個月底行政院會拍板軍公教明年調薪4%後，人事行政總處研擬配套措施，包括教師學術加給、服務於公務機關等約聘僱人員、助理等，明年也將同步調薪4%。

此消息引發熱議，網友紛紛在臉書相關新聞連結下留言：「選舉到了」、「選舉到了，利多放送」、「民進黨的把戲早一眼看穿，一切都是因為選舉到了」、「選舉到了就這樣，乾脆選前加薪選後減薪好了」、「買票買好大，先加薪後砍福利吧」、「唉！花的不是自己錢，喊得簡單」、「政策買票」、「花人民納稅錢不手軟」。