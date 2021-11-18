藝人隋棠2015年與老公Tony結婚，陸續生下大兒子Max、女兒Lucy及小兒子Olie，組成一家幸福五口，她也時常曬出一家人的溫馨互動，日前她曬出4歲女兒Lucy的照片，立體的五官和一雙長腿讓網友超驚豔，忍不住直呼她跟媽媽越來越像，「根本隋棠翻版！」

隋棠日前在臉書曬出一張Lucy的照片，只見Lucy坐在安全座椅上，身穿小洋裝，露出一雙修長美腿，臉蛋更是神複製媽媽隋棠，當她望向鏡頭還頗有時尚模特兒氣場，讓網友忍不住狂讚：「迷你版棠棠呀」、「小時候不覺得，現在愈來愈像媽媽了」。

Lucy的四肢纖長還擁有巴掌臉，和隋棠如出一轍的長相更是讓人驚呼：「氣質小美女」、「真的是小隋棠」、「好像媽咪喔！翻版的棠棠」、「跟媽媽一樣好美呀～」、「跟媽媽越來越像捏，小隋棠」、「跟媽媽越來越像了呢」、「這張超像馬（媽）咪的，超級像」、「小棠棠好」。

事實上，隋棠結婚6年，一直都是外界眼中的模範家庭，她也曾透露維繫婚姻的祕訣：「婚姻要不斷想方設法經營，不是你擁有了之後很放鬆、它就會這樣子了，很好的一直下去了，更重要的是經營過程有沒有用心。」隋棠更直言婚姻幸福，還才能在快樂的環境中成長。