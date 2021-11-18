接種新冠肺炎疫苗時，會發一張疫苗接種紀錄卡，紀錄接種疫苗品牌、時間和接種單位，不過女星張棋惠昨（17日）卻PO出疫苗小黃卡被5歲女兒「阿寶」撕毀照，她一度慌張到不知道如何是好：「我剛剛覺得我完了」，不過網友則紛紛安慰張棋惠，可以申請補發、不用擔心。

37歲張棋惠是歌手出身，曾是女團「4 In Love」成員，她2014年與「酷愛樂團」的吉他手黃冠龍結婚，夫妻育有女兒「阿寶」，幸福組成一家三口，不吝嗇生活日常的張棋惠，昨深夜卻曬出疫苗小黃卡被撕毀照，她無奈寫下：「應該看的出來發生什麼事了吧...我明天打給健保局問問...」。

張棋惠臉書全文。（圖／取材自張棋惠臉書）

照片中，小黃卡被撕成碎片、還被畫上塗鴉，張棋惠坦言，她一開始看到時，慌張到不知道如何是好：「我當下真的暈了」、「我剛剛覺得我完了」，不過網友則紛紛安慰張棋惠，可以申請補發、要她不用擔心，提醒張棋惠可以到去原施打診所或衛生所申請補發，而曾遺失小黃卡的女星陳伶宣則留言：「第二劑如果還沒打，到現場還是需要喔！要到原本打第一劑的地方重申請」，看到小黃卡可以補發，才讓張棋惠鬆了一口氣。

有不少人則歪樓討論孩子的塗鴉，女星可藍就直呼：「畫畫滿厲害的」，網友紛紛說：「很有藝術天份」、「補卡而已 深呼吸 真的畫的不錯內（捏）」，讓張棋惠哭笑不得，同時，她也坦言，有罵了一下女兒：「不知道她為啥那麼多紙不剪，偏偏就要剪我的小黃（疫苗接種紀錄卡）」。