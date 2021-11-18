馬辦批民進黨牛豬不分罔顧國人健康 蘇貞昌：開放美豬代表走入國際的決心

隨著年底四大公投案投票日期接近，也讓美豬、萊豬議題再掀爭論。其中前總統馬英九辦公室表示，國民黨過去堅持牛豬分離，立場不曾改變，並批評如今民進黨棄守牛豬分離，罔顧國人健康。對此，行政院長蘇貞昌昨(17日)表示，台灣人愛吃台灣豬、愛吃美國牛，美牛符合國際安全標準的牛肉，「開放同樣符合安全標準的美國豬肉進來，是表示我們走入國際的決心」。此話一出，引發不少網友討論，有網友就質疑「為何不敢說萊豬？」「那以前你們在抗議什麼？」

蘇貞昌昨表示，只要了解台灣民間、接地氣，就清清楚楚知道台灣人愛吃台灣豬、愛吃美國牛，「吃台灣的豬肉佔整個市場九成三，而美國的牛肉也因為受台灣人民喜愛，九年來，從馬英九、國民黨當年進口一萬六千噸，吃到去年六萬四千噸，這符合國際安全標準的牛肉，九年來也沒任何問題。」

蘇貞昌提到，所以我們開放同樣符合安全標準的美國豬肉進來，「是表示我們走入國際的決心，我們遵守國際規範，政府也會嚴格把關符合國際標準，人民也多一種選擇，也讓我們跟全世界109個接受萊豬的國家一樣，才能跟國際做生意，才能加入CPTTP這樣的組織。」

蘇貞昌的說法曝光後，不少網友在《中時新聞網》、《LINE TODAY》相關報導留言，其中《LINE TODAY》有超過200則留言，有網友就說，「美牛不等於萊牛，美豬不等於萊豬」、「真會玩文字遊戲」、「只有你們民進黨愛，我們民眾不愛」、「沒人反美豬，不要偷換概念」、「國人愛美牛？不知！可是國人不愛萊牛」、「國人愛美牛不是愛萊牛！國人愛美豬不是愛萊豬」、「又在自我感覺良好了」。