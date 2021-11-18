高鐵延伸宜蘭站址搞不定，昨日立法院交通委員會考察宜蘭交通建設，交通部長王國材表示第5案也就是縣政中心以南350公尺折衷案比較有共識，他今天表示該案在站址確定後將進入環評階段，所以是等環評確定後才能真正定案。

立法院交通委員會今天審查鐵道局、中華郵政和航港基金預算並備質詢。會前媒體詢問王國材若宜蘭高鐵12月能拍板，何時可以動工？王國材表示，昨天立法院交通委員會考察宜蘭交通建設，安排在宜蘭開了地方的說明，交通部針對高鐵延伸宜蘭報告了5個案，現場看起來對第5案也就是折衷案比較有共識。不過交通部還需要再跟地方少部分有意見的鄉鎮溝通，對折衷案更詳細評估，尤其拆遷的部分。「這個案子在站址確定後進入環評階段，所以環評確定後才能真正定案。」

媒體問到第5案有防水施工問題、經費1880億元又是第二高，有甚麼解決方案？王國材說，顧問公司還在做比較細的評估，還需要一段時間，淹水問題如何解決、排水設施要怎麼改善，未來規劃報告會說明。

另此前王國材「環島高鐵不是夢」之說引發討論，昨天他又提到「時速一千公里的環島鐵路」，有媒體指出是否太早提，因為連基隆捷運、宜蘭高鐵都還沒完成？王國材今天回應表示這是誤會，他昨天參加一個交通科技產業會報，他是在談現在最夯的科技，包括Hyperloop（超迴路列車）、Starlink（衛星網路通訊）、Metaverse（元宇宙），各國都做非常深入研究，時速一千公里的環島鐵路只是舉例，表示科技在未來有無窮可能，並沒有說要把時速一千公里環島鐵路放在路網裡面。

另外立委陳歐珀提到折衷案為何會得到大共識，以及如何解決其他雜音，他表示交通部提出地方折衷版符合民意，大多數民眾希望可以設在宜蘭市區，同時交通部為了配合地方，能夠不影響鐵路高架期程，原來如果設在台鐵宜蘭站會延宕40個月、縣政中心站會延宕28個月，設在高鐵宜蘭站、台鐵宜蘭新站就沒有延宕問題。

陳歐珀說，希望減少兩個農地流失，順應民意，折衷案區段徵收只有190公頃，同站不同軌也讓站體從32公尺降為17公尺，更可以避免市區景觀跟噪音衝擊。

陳歐珀說，基於種種面向討論，昨天交通委員會考察相當有共識，他當場也順應民意，要求交通部年底確認站址，讓高鐵延伸宜蘭早日動工、通車。高鐵宜蘭站採區段徵收共同開發，至於因應路廊必須拆遷房舍，要依法補償。他也希望交通部依市價補償，相信宜蘭鄉親為了未來建設能接受。