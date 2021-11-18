公股桌曆走清涼風被金管會盯上！華南金旗下孫公司華南期貨2022新桌曆電子檔，封面出現7名「華南期姬」只用一塊白布遮住重點部位，引發網友瘋傳，也引發兩極熱議。金管會證期局局長張振山18日在財委會前接受訪問時表示，還沒看到桌曆，會去了解情況，但是否會要求下架？張振山表示，這屬商業行為，但還是要「符合社會期許」。

華南期貨7位營業員組成「華南期姬」拍美女桌曆已非首次。為了展現青春活力的形象，這七位營業員每周會用臉書直播，向投資人說明一周大事、期貨制度解說並且不定時發表新抖音影片，運用新平台、新形態，注入新活力，且做公益不落人後，像是2019年走的就是牛仔風，今年主題則是走運動風。

不過，2022的美女桌曆電子檔因為封面過辣，連金管會主委黃天牧也略有耳聞，張振山則表示，現在才看到，要去了解狀況，若有問題會再去函要求修正，至於會不會禁止上架？這屬商業行為，但要符合社會上的期許。

由於往年的桌曆照沒有今年這麼清涼，今年尺度大開引發市場討論，華南金甚至還湧入不少詢問電話，針對這起清涼桌曆照風波，華南證券董事長17日晚間召集期貨董總開會，已作出官網下架的動作，包括紙本桌曆也不會發放，以後更不再製作類似的桌曆，且日後若有使用金控、銀行等名義，會將文稿送審後再辦理。