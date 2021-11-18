即將卸任的德國總理梅克爾（Angela Merkel）在接受路透社專訪時表示，在與中國大陸合作的部份領域上，德國一開始可能太天真了，但她也強調，雙方不該完全脫鉤，因為最終會傷害到自己。

德國總理梅克爾曾和大陸國家主席習近平一起觀賞足球賽。

路透社昨（17）日刊出梅克爾卸任前的專訪，她表示：「或許一開始我們對部份合作夥伴的關係太天真了，這些日子我們更密切觀察，也更準確。」

報導指出，梅克爾的接觸策略讓中國大陸在她16年的任期內成為德國第一大貿易夥伴，也形塑了歐洲對北京的立場，即便大陸的不公平競爭及商業間諜活動引發關切。

儘管如此，梅克爾仍呼籲德國與歐盟必須繼續與中國合作、相互學習，「在我看來，完全脫鉤是不對的，對我們來說是有害的。」

中國在2016年成為德國的最大貿易夥伴國，大陸快速的經濟擴張也在梅克爾任內推動德國增長，部份批評人士認為如今德國太過依賴中國，在侵犯人權等尷尬議題上也變得對北京太過軟弱。

對此，德國政府強調，梅克爾在訪問北京時都有處理人權議題，同時也在尋求在亞洲分散貿易。

梅克爾指出，德國持續就智慧財產權、專利保護等和北京討論，「不論是關於在德國的中國學生，還是在中國經商的德國企業。」

她也指出，目前正試圖為新科技制訂道德標準的西方國家必須跟上創新，以掌握後續的影響。

她坦言目前歐洲在部份領域做得不夠好，「現階段歐洲在量子電腦（quantum computer）、人工智慧等領域並非如此，中國及美國在許多領域都做得更好。」

她也強調，德國必須保護關鍵設施，指出德國新推出的IT安全法規，為包括華為在內等下一代通訊網路設備製造商設定了很高的障礙。

不過梅克爾也重申，不應該排除個別公司，「我一直認為必須強調，個別公司不應該被排除在外。」

「我們需要一套開放系統，對所有人以相同標準進行評估。」