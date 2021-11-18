進軍台灣已有35年之久的Pizza Hut必勝客，在國人心中奠定了不可動搖的地位。近年，因推出許多創意又新奇口味的披薩，創造了極高的討論度，特別以香菜皮蛋豬血糕披薩最令人津津樂道。去年，必勝客也推出義大利麵品牌Pasta Hut，其「紙包筆管麵」因醬汁濃郁、食材鮮香的美味，網路也引發不少嚐鮮、討論，最近話題延燒到義大利人身上，到底一直被網友稱作掀起中義大戰的必勝客，能不能收服義大利人的胃？

必勝客Pasta Hut紙包筆管麵，採用獨家212度高溫紙包封烤技術。(圖/截取自youtube)

必勝客一向大膽創新，經常將看似不搭的食材結合在一起，卻總能創造出驚豔的美味，而為了滿足國人挑剔的味蕾，去年推出義大利麵品牌「Pasta Hut」，獨家採用高溫212度紙包封烤技術，比一般烹飪方式更能鎖住高溫及食材精華，且創作研發出多款義大利麵，口味多元、價格平實，成功在市場打響名號。

Pasta Hut紙包筆管麵目前有6種口味，在口味的設計上也有注入小巧思，用番茄紅醬、奶油白醬及羅勒綠醬，呼應義大利國旗的3種顏色元素採用高溫212度紙包封烤技術，享用時打開外層紙包，頓時撲鼻而來濃郁香氣，且濃醇醬汁完美包覆在麵體上，無論搭配牛肉、雞腿排還是海鮮，皆能吃出食材的鮮甜及精華，如同剛出爐的佳餚，每一口都令人沉醉。

義大利人吳子龍大讚必勝客Pasta Hut紙包筆管麵十分可口。(圖/截取自youtube)

此次特別邀請在台灣長住的義大利人吳子龍，品嚐必勝客Pasta Hut紙包筆管麵。他表示，創意口味的披薩雖然很有創意，卻總是讓他難以招架，但試吃波隆那海鮮紙包筆管麵時，鮮蝦、花枝等豐富的海鮮料讓他十分驚豔，且味道鮮甜，完全呈現最自然的海味；波隆那牛肉丸紙包筆管麵則使用100%純牛肉，牛肉香氣撲鼻而來，每咬一口皆能感受到肉丸湯汁於口中噴發，十分享受。最讓吳子龍一口接一口的是羅勒青醬口味紙包筆管麵，打開紙包羅勒特殊的香氣伴隨熱氣迎來、每一口筆管麵都有滿滿、濃郁的醬汁包裹，再加上鮮美蛤蜊、魷魚，一份Pasta Hut紙包筆管麵就能完整感受食物熱、濃、鮮的美好。

義大利人吳子龍大讚必勝客Pasta Hut紙包筆管麵十分可口。(圖/截取自youtube)

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