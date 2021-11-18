輝達（Nvidia）上季營收創下新高、本季營收展望亦超出市場預期，且隨著越來越多的網路公司搶進人工智慧（AI）和元宇宙（metaverse）世界，該公司看好數據中心業務將強勁增長。

周三輝達盤後股價大漲5.08%，報307.45美元。由於投資人在財報發布前縮手，稍早前輝達在一般交易時段收跌3.12%。今年以來，輝達股價已上漲逾1倍。

在更名為Meta的臉書宣布將擴大資本支出，並將營運重心轉向元宇宙之後，這個使用擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）強化用戶互動的網路世界成為科技業近來最熱門的題材。

這樣的趨勢發展可望為全球最大繪圖和AI晶片製造商輝達帶來巨大的提振，因為元宇宙應用程式需要更多運算能力，進而將推動對晶片的需求。

輝達第三財季（截至10月31日）營收較前一年同期成長約50%，為71億美元，優於市場預估的68.3億美元，並再創歷史新高。

經調整後每股盈餘為1.17美元，優於市場預期的1.11美元。

此外，第三財季遊戲晶片部門營收年增42%，為32.2億美元，數據中心晶片部門營收大幅增長55%，為29.4億美元，均優於分析師預期的31.3億美元和27.5億美元。

專業視覺化部門營收年增144%，為5.77億美元。車用晶片部門營收年增8%，為1.35億美元，但較前一季下滑11%。

遊戲、數據中心與專業視覺化部門營收再創高峰。

目前為止，輝達受到供應鏈問題的衝擊相對輕微許多，但供應鏈成本仍持續攀升。輝達表示，未完成庫存採購和長期供應義務金額達69億美元，遠超出去年同期的25.7億美元。該公司僅在第三季就支付16億美元，以確保供應穩定。

輝達上個月發布Omniverse Enterprise套裝軟體，可協助並企業客戶合作打造虛擬世界，其運算能力即來自於自家晶片。

輝達執行長黃仁勳表示，他相信輝達最終每年可以從多達4000萬個虛擬世界創造者和設計師那裡各獲得高達1000美元的進帳。該公司認為Omniverse一半營收將來自於晶片，另一半則來自於軟體。

黃仁勳表示，虛擬世界的數量可能比今天的網站還要多，因為它們更容易構建。

輝達預估第四財季營收為74億美元加減2%，優於分析師預測均值68.6億美元。

此外，輝達財務長Colette Kress在法說會上表示，第四財季的增長主要將受到數據中心業務快速增長和遊戲晶片業務的消費者GPU 銷售所帶動，這將抵銷加密貨幣挖礦處理器（CMP）銷售放緩的影響。

雖然輝達以400億美元收購安謀（Arm）的交易在美國和歐洲都面臨挑戰，但該公司表示有信心能完成這筆交易。