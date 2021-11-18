通膨升溫恐加速利率正常化的步伐，今早金融股指數再創1997年亞洲金融風暴以來的新高，類股指數站上1692點，上揚近0.8%。今早金融股由壽險金控新光金(2888)帶動類股指數走高。

10月金控獲利情況，15家金控有4家金控獲利較9月增加，包括中信金(2891)、合庫金(5880)、華南金(2880)及國票金(2889)等。

中信金10單月稅後盈餘餘為39.62億元，累計前10月合併稅後盈餘504.37億元，為該金控成立以來首度突破500億元，較去年同期成長29%，EPS為2.53元。中信金10月底合併淨值逾4100億元，每股淨值上升到19.9元。

合庫金自結10月稅後盈餘為16.99億元，較去年同期增加27.46%，累計稅後盈餘為181.62億元，不但創歷史同期新高，且已經超越去年全年獲利，年增32.39%，EPS為1.29元。

華南金自結10月稅後盈餘11.02億元、月增0.5%，累計稅後盈餘152.86億元、年增146%，累計EPS為1.16元，每股淨值為15.02元。

國票金自結10月稅後盈餘2.33億元，累計稅後純益33.01億元，獲利也大幅成長，年增23.49%，超車去年全年，累計EPS達1.1元。

新光金自結10月稅後盈餘6.95億元，累計前10月稅後盈餘達223.27億元續創新高，年增22.2%，EPS為1.68元，每股淨值達 17.5元。