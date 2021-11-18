歐洲股市在周三收再創紀錄高點，為連續第六個交易日上漲。正面的財報數據，協助抵銷了天然氣價格飆升引發的通膨擔憂。

周三泛歐Stoxx 600指數收漲0.68點或0.14%，為489.95點。歐洲股市本周至今維持上漲態勢，天天突破歷史高點；強勁企業財報和經濟增長動能，抵銷了市場對歐洲新冠疫情惡化和通膨的擔憂。

德國醫療技術公司西門子健康醫療大漲5.6%，收報63.78歐元。該公司今年稍早收購了美國醫療器材商Varian，現在則提升了合併綜合效益目標。

瑞士奢侈品集團歷峰(Richemont)上漲0.6%，連五個交易日上漲，股價也來到歷史新高。數家證券商調升了該集團目標價。

歐股上市公司預計在第三季獲利按年增加60.4%，為1036億歐元(約1172億美元)，低於上周預估的60.7%漲幅。

歐元區最新通膨數據顯示，上月CPI來到歐洲央行(ECB)目標的兩倍，而半數的上漲貢獻來自於能源價格。

凱投(Capital Economics)資深歐洲經濟學家Jack Allen-Reynolds表示，十月歐元區通膨數據表明，其核心物價的壓力要比其他先進國家經濟體低弱。而儘管預計服務業通膨不會進一步大幅躍昇，但較高的投入成本將在短期內推高商品通膨。

被視為歐洲基準的荷蘭天然氣下個月價格周三飆升8%，每百萬瓦時(MWh)電量來到101.30歐元，為10月18日以來最高。高盛認為，主要是俄羅斯輸入西北歐的缺口持續，天然氣價格將維持在高位。

波蘭包裹遞送公司Inpost大跌13.2%。由於電子商務市場成長低於預期，該公司下調全年展望。

瑞典線上遊戲公司Evolution下挫，拖累旅遊休閒股跌1.7%。