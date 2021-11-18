格拉斯哥氣候協議疾呼各國應在2030年減碳45％，但依現行我國現行「溫室氣體減量及管理法」計劃，2030年目標為較基準年的2005年減碳20％，環保署在專案報告時表示，行政院已召集各部會成立淨零排放路徑評估工作組，納入檢討原訂2030年減量目標，後續將以格拉斯哥氣候協議時程，在2022年底前檢完成。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請環保署針對預算及「參與聯合國氣候變遷大會（COP 26）成果以及提升我國氣候績效政策方向」報告。

張子敬說，我國經濟成長與溫室氣體排放脫鉤，碳排放密集度（CO2e／GDP）已降低40％，依據國際統計資料，我國也有具體減碳績效，為了提升我國氣候績效會檢討2030年減量目標（NDC），會在淨零排放路徑評估工作中一併討論，氣候法草案除了納入長期的目標外，也要求檢討每5年的目標，草案也有調適專章，包括強化基礎能力、風險評估、民眾參與等等，草案也把碳費的徵收納入並把經費用來鼓勵減碳工作，至於我國是否能夠適用國際碳交易會持續爭取。