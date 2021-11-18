高雄新正薪醫院和合作的台灣生醫醫事檢驗所疑似運送檢體疏失，導致孕婦誤信產檢沒問題、生下重度「脊髓性肌肉萎縮症（簡稱SMA）」女嬰。一審認定醫院和檢驗所檢體處置不當，判賠361萬元。高雄高分院認為，該檢驗本來就有4％可能會驗不出來，且該孕婦生第一胎時，在其他醫院檢查也是無SMA基因，逆轉判醫院和檢驗所免賠，可上訴。

SMA為染色體隱性遺傳疾病，患者會因脊髓運動神經元退化而導致肌肉萎縮，進而影響進食和呼吸。台灣每40至50人中就有一人帶因，本身不會發病或有任何症狀，若夫妻同時帶因，每胎就有25％的機率產下SMA寶寶，發病越早、存活率越低，仰賴產檢預防。

Eric的妻子2016年10月在新正薪醫院產檢，驗出「脊髓性肌肉萎縮症基因SMN1：SMN2=2：2」，檢驗所報告還強調「此基因檢測結果顯示受檢者不具脊髓性肌肉萎縮症之常見缺失型帶因基因型」，Eric和妻子才放心生下女嬰。

沒想到，女嬰2017年出生後3個月就發病，緊急再驗才發現基因為「SMN1：SMN2=0：2」（意即患者），而Eric和妻子竟都是「SMN1：SMN2=1：1」（意即帶因者）。女嬰5個月時還因肺積水住院還做胃造口，從此只能注射食物泥，發病後參加高醫延命計畫，仰賴特殊藥物存活迄今，目前已4歲半，但平時無法爬行，只能在地上翻滾移動，出門還必須仰賴呼吸器和抽痰機。

Eric和妻子為此向醫院和檢驗所提告業務過失傷害，對此高雄地檢署還命檢驗所再次對Eric妻子採血，確認測出帶因。但檢方認為，女嬰罹病是母體懷胎期間就存在的結果，報告出錯並不會加速SMA基因缺陷，也不會傷害到胎兒，只是讓Eric夫妻錯失《優生保健法》的墮胎權，最後處分醫院、檢驗所不起訴。

民事部分，一審高雄地院發現，Eric妻子產檢採血時，與另有一名產婦複檢採血僅差一天，而那名產婦複檢判定帶因，不排除2人檢體被錯標。另名產婦當時也證稱，醫院坦承檢體「運送過程中出了問題」才要求她來複檢。法官認為，醫院和檢驗所處置檢體均有疏失，事後也未見反省之意，侵害Eric妻子的墮胎權，判賠361萬餘元。

醫院不服判決提出上訴，高雄高分院判決結果大逆轉，二審法官認為，孕婦抽血當天僅她參與SMA產檢，且採血後直接輸入採血管，隨後立即密封，應無誤植他人血液可能，另外，該孕婦2007年懷第一胎時也曾依「DHPLC檢驗法」檢測，呈現無SMA基因缺失。

合議庭認為，「DHPLC檢驗法」約可準確診斷出96％SMA患者及帶因者，其中有4％患者具有非缺失型SMN1基因突變，需進一步利用單點突變分析方法檢驗，醫檢所檢驗不能擔保百分百準確，所以，不能以其他方式檢出孕婦為帶因者，就認為檢驗過程有混淆檢體、檢驗方式不當、運送方式欠當等過失，以及解讀檢驗報告有誤等過失，因此高雄高分院判院方、醫檢所無疏失，改判免賠，全案仍可上訴。