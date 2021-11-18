新華網18日報導，廣西憑祥市人民法院17日公開開庭審理並宣判曹姓男子妨害國境衛生檢疫罪一案，判處有期徒刑2年，緩刑3年，並處罰金20萬元（人民幣，下同，約新台幣86萬元）。

公訴機關指控，2021年4月，曹某通過廣西友誼關口岸，從越南返回中國境內，在入境口岸未如實填報健康申明卡，隱瞞其在入境越南後隔離期間，入住的酒店存在多例新冠肺炎確診病例、其出現發熱等新冠肺炎相關臨床表現等事實，且在酒店集中隔離觀察時，違反隔離防疫要求，私自離開隔離房間與朋友接觸。

因曹某不如實填報的行為，已先後造成同日同車轉運乘客、司機及隔離酒店其他入住人員459人被集中及延期進行隔離醫學觀察，產生直接經濟（入境人員集中隔離醫學觀察酒店住宿費用）損失64萬5862元；另造成友誼關海關口岸現場工作人員共計29人被要求居家隔離14天，嚴重影響海關對口岸的監管工作。

法院經審理認為，被告人曹某違反國境衛生檢疫規定，明知其係染疫嫌疑人，但出入境時，採取不如實填報健康申明卡等方式，隱瞞疫情，引起疫情傳播嚴重危險，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第332條之規定，構成妨害國境衛生檢疫罪。