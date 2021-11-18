四大公投在即，行政院副院長沈榮津日前出席漢翔公司舉行的「F-16維修中心廠商聯誼會」中說明四大公投事項，國民黨立委質疑涉違反行政中立。對此，中選會主委李進勇強調，公投過程中，行政院是當事人不是第三者，沒有所謂的違反行政中立問題。

李進勇表示，在公投的過程中行政院是當事人，不是第三者，行政院現在在反方立場上，而在公投案裡，政院必須提出對公投案的意見書，中選會會刊登在公報上，在中選會辦理的電視意見發表會或辯論會中，行政院代表也是反方代表，必須要為公投案提出說明或辯護，「所以他是當事人，不是第三者」。

李進勇指出，根據選罷法相關規定，中央機關、地方政府選舉時都不可以在競選或罷免活動期間，從事有關競選罷免宣傳相關活動，此是針對人的選舉的部分有這樣規定，但在公投法就沒有這樣的規定，對人跟對事是不一樣的，希望社會各界能夠了解這兩個選舉投票活動性質不同之處。