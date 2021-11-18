石油輸出國組織（OPEC）拒絕增產原油，推升國際油價一度漲到85美元、攀上近7年來新高。外媒報導，油價飆升導致通膨攀高，拜登政府面臨越來越大的國內壓力，知情人士透露，16日美中兩國領袖舉行視訊「拜習會」，雙方討論經濟合作時，美國希望大陸能一起共同釋出戰備儲油，一旦美中採取行動，恐對油價造成強大衝擊。

南華早報17日引述匿名消息來源指出，兩天前，大陸外長王毅與美國國務卿布林肯，在電話中也討論過釋出戰備儲油議題，對雙方來說，能源供應是目前最迫切解決的問題之一。兩國能源部門正在商討有關細節，陸方對美國要求持開放態度，但尚未有具體承諾，因為也須考量國內消費需求。

據了解，美國擁有全球規模最大的戰備儲油（SPR），共計7.27億桶，而大陸擁有約2億桶戰備儲油，也是全球最大的原油進口國。若兩國聯手共同採取行動，將對油價造成劇烈衝擊。不論大陸如何決定，華府最快可能在下周決定明（2022）年初逐步向市場釋出戰備儲油。

報導指出，北京政府智庫中國社會科學院資深能源研究員王永忠表示，目前每桶80美元油價，還不足以讓大陸立即釋出戰備儲油，但美國確實有此動機，因為面臨高通膨壓力。

王永忠認為，美中都是消費大國，抑制油價對兩國都有共同利益。儘管大陸過去花了14年建構戰備儲油，但他估計，大陸戰備油相當於40~50天的進口量，而美國則相當於90天的消耗量。

美國通膨率連續六個月跳升至 5% 以上，面對日漸嚴峻的通膨壓力，拜登政府難以安心，必需考慮釋出戰備儲油。美國消費者物價指數（CPI）急升至 6.2%，創下30年來新高。分析師預期，在供應鏈瓶頸問題未解、勞工持續短缺情況下，通膨升溫恐持續至明年。

本月初，石油輸出國組織及產油盟國（OPEC+）拒絕美國增產原油的要求。今年以來，西德州中級（WTI）原油期貨已暴漲67.5%。