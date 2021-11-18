海軍左營軍區1名被汰除退役的陳姓少校本月12日深夜持偽證闖軍區，在辦公室待到凌晨1點離開遭逮，陳男否認竊取文件，目前已移送地檢署偵辦；據了解陳男沉迷賭博、在外積欠龐大債務，曾多次向同袍借錢未還，被軍方列為汰除對象後申請退伍，大學時還是風靡全校的籃球校隊，如今到處欠債令人不勝唏噓。

陳男12日持偽證步行進入營區，13日被門哨衛兵查獲，警方17日晚間在三民區遼北街逮捕男子，帶回刑大偵訊，但男子否認竊取軍中機密文件，雖租屋處並未查到可疑文件，不過檢警已經查扣陳男手機追查動機，全案以《要塞堡壘法》等罪嫌將陳男移送橋頭地檢署偵辦偵辦。軍方官員說，陳男退役前負責戰技體能鑑測，未涉機密，教準部事後清查，辦公室內文件未失，電腦也未曾動過。

據自由時報報導，陳男的同學爆料，陳男因熱愛打籃球，聯考考上屏東某大學體育系，在校內擔任籃球校隊頗受歡迎，畢業後簽志願役，一路當到少校官階，但後來因沉迷賭博，開始向軍中同袍借錢，還會透過臉書、電話向大學同學既借錢，金額上千至萬元，多數皆未還錢。

陳男身邊的友人看不下去都苦勸無效，連陳男的女友也因陳男在外積欠大量債務，2人在去年分手，陳男去年遭軍方列為汰除對象後自行申請提前退伍，後來就住在高雄，經常往返台中、高雄、屏東之間。