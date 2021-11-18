歐陽龍與傅娟生了三千金，如今孩子大了，全都繼承爸媽衣缽，進演藝圈發展，老大妮妮在台灣戲劇發展，老二娜娜將重心都擺在大陸，人氣火燙，而老么娣娣則是大動作出道，去年報喜處女作是金牌製作于正的新戲，如今該劇正式播出，前八集沒有歐陽娣娣的身影，第九集她終於登場，但台詞卻出奇的少，對比實在太大，引發網友狂酸。

早前歐陽娣娣只是隨姊姊們現身時尚活動或雜誌拍攝，但轉眼已17歲的她，去年宣布正式出道，且直攻戲劇圈，接下了《延禧攻略》金牌製片于正的新戲《當家主母》，是部宅鬥片，背景來自於《延禧攻略》中出現的蘇州緙絲工藝之家，由紅星蔣勤勤飾演「大奶奶」沈翠喜，老爺的初戀則由楊蓉飾演，還有影后惠英紅加盟，全都是高人氣演技派演員，而歐陽娣娣飾演蔣勤勤身旁的小丫鬟「小蘭」，當初該劇宣傳時，還特地做了她的個人海報，拿來跟主演們一起宣傳，因此備受期待。

如今《當家主母》正式播出，眾人都等著看早前造型被批評土氣的歐陽娣娣，是不是能靠角色魅力翻轉，而這一等就是九集，最新一集她終於登場，出場時為大奶奶遭人誣陷抱不平，第二次台詞則是她將家主令牌給了二爺，為此下跪跟大奶奶道歉，整集下來，竟只有零星10句台詞。

當初劇組為歐陽娣娣做了個人海報，結果等了9集她才登場，且整集只有零星十句台詞。(翻攝自電視劇當家主母官方微博)

歐陽娣娣終於登場，網友認為她演技青澀，角色也是跑龍套程度，對比被官方微博挑出來單獨作角色海報，落差太大不禁招來酸言，但也有粉絲緩頰，娣娣身為剛起步的初心者，這戲份還可以，看好她的潛力，而歐陽娣娣也在微博po文，表示自己是帶著學習的心態，「超級超級開心有這個機會跟這些超級會演戲的老師們學習，這部戲對我來說，像是假期實習一樣，每天都在吸收很多東西，跟著大奶奶學習」，希望大家喜歡這部作品，她還曬出跟大自己30歲蔣勤勤的合照，兩人臉貼著臉一起裝可愛，感情看起來很不錯，能想像歐陽娣娣在片場應該很受到眾多大前輩們的照顧。