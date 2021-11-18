社會高齡化的時程不斷加速，國發會預估台灣將在2025年邁入超高齡社會，長者的照護與安全議題已是不容小覷的現在進行式。宇瞻科技（8271）智慧應用處長期關心高齡照護議題，以物聯網應用整合為核心，提供照護機構、日照中心與銀髮樂齡宅皆適用的「智慧照護總體規劃建置服務」，不論是針對居住環境安全的監控系統、長者平安健康的非接觸生理監測或便於機構管理的通知管理模式等，各面向皆能提供合適的智慧解決方案，並可依各別場域與情況彈性選擇、客製化規劃建置。

宇瞻科技所開發的智能環境安全監控方案，能針對門禁安全、火災、電力負載、空氣品質、淹水等各種環境潛在災害做全方位的監測，所有功能的警示通報皆與LINE通訊軟體作串聯，有任何異常情況發生，現場人員與在外的管理者都能第一時間接獲LINE通報。

環安方案中別具特色的「事件點直擊」功能，針對門禁安全，如外人闖入或院內長者自行離開機構；對於潛在的火災發生危機，如火苗/火光的出現時，事件點直擊功能會自動錄製事發當下的短影片，透過LINE傳送給通報群組，讓管理者不但能接收通知，更能即刻掌握現場的情形。

智能環境安全監控方案，可針對機構、日照中心、銀髮樂齡宅等各種不同的場域，依其不同的環安需求，做客製化、彈性的項目選擇與規劃；針對照護安養機構目前更有政府推出的「長照2.0補助」，建議把握政府的補助時間，以較低的成本，大幅提升機構內的防火防災安全。

宇瞻推出的「非接觸生理感測」方案，藉雷達偵測長輩在活動空間的動態，不論是長輩意外跌倒，在浴廁異常久待或心跳呼吸過快…等緊急狀況，皆能即刻以LINE通知客戶指定的群組，讓機構內的照護人員、遠端的家屬等，都能在第一時間應變處理。

非接觸生理感測方案所使用的高科技毫米波雷達，可精準感測空間動態，不須使用攝影鏡頭的偵測方式，能保有居住長者的個人隱私；無須穿戴裝置，不用擔心長者忘記配戴；不用定時充電或手動開關操作，即可24小時、365天自動安全感測不中斷！

針對獨居在家的長者，或居住在獨棟住家等有門禁安全需求的居住環境，宇瞻科技更整合了元創電子的「長者照護智慧觀測服務」，其所獨家專利的技術，榮獲美國消費性電子展2021最佳發明獎，不但能觀測長輩的居家動態、睡眠與呼吸異常情形，其感測特性亦適用房屋週遭或庭院的防盜示警等用途。