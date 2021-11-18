因應整體經濟成長，電力使用擴增及再生能源需求提高，台灣電力事業接軌國際，推動在國外已行之有年的電力交易機制。資策會數位所協助台電公司所建立的「電力交易平台」正式啟用，宣告台灣多元化電力資源交易市場正式運作。

電力交易平台讓民間多元化的電力資源可以進行市場交易，是台灣推動電力自由化與節能減碳的重要進展。由台電公司與資策會、台綜院等法人合作建置的交易平台，讓民間的分散式電力資源可至平台參與競價，成為台電隨時可調度的虛擬機組，以維持電網穩定，對於推動能源轉型來說是非常有價值行動。若能因此帶動更多綠能的運用，相信大家關心的核四是否重啟議題，就可以有新的考量。

電力交易平台首先提供「日前輔助服務」，包括調頻備轉、即時備轉及補充備轉等三種交易商品。透過此三種服務交易，可以確保電力系統的安全與穩定運行，一旦電力系統發生問題，例如機組跳機或供需預測有誤差時，藉由輔助服務交易，能夠以最快的速度回復正常供電。在供電穩定前提下，由民間業者資源建造的民間機組與國營機組可經由此平台共同排程，以達到最經濟的電力調度。

台電公司表示，自2017年1月電業法修正案公布施行後，最有挑戰性的任務就屬設立電力交易平台，輔助服務是協助電力系統頻率穩定、應付大量綠能併網衝擊的必要工具。完整功能電力交易平台所需的資源整合，一般需要3~5年才能完成，台電只用一年半的時間就達標，要特別感謝資策會等單位的傾力投入。

資策會數位所林玉凡所長指出，電力交易平台的啟用，是台灣推動能源轉型、電業自由化的重要一頁。資策會自2016年起即參與電力交易平台規劃與發展，最初與中山大學、成功大學、中正大學及工研院等單位一起研發輔助服務技術，確立建構電力市場所需的調度資訊及電力排程，繼而設計平台架構，並與能源系統服務商、儲能系統設備商、資服業、輔助服務供應商等業者合作，確立多元分散式資源參與電力交易的可行性。

一直以來碳排放過高造成氣候環境議題，使得淨零排放成為各界需嚴肅面對的課題。主辦單位企盼藉由電力交易平台的營運，讓多元能源(包含綠能)的運用更為確實、有效率，進而加速電力市場的發展與商機，同時也將是台灣因應缺電、限電等相關問題的重要解方。