隨著市場對大陸官方監管逐步趨緩，特別是針對互聯網及地產股這兩大領頭產業，使得投資人信心也逐步回穩。未來若監管機構朝向維穩且稍加放鬆的做法，過去全球資金對陸股低配，反而蓄積了未來的上漲動能，陸股有機會重拾成長。

瑞銀（盧森堡）中國精選股票基金產品經理張婉珍也指出，在明年下半年中共二十大會議召開前，官方政策適度放鬆以緩和國內宏觀壓力，維持經濟穩定，將會是陸股估值重估的重要催化劑。尤其是歷經過去一年多的監管疑慮壟罩下，相較於其他股票市場，陸股的折價幅度已逼近歷史新高，連帶拖累共同基金對陸股股市的配置比重，也來到紀錄低點的水位。

安聯中國策略基金經理人蘇泰弘表示，現階段市場投資陸股可聚焦以下幾大面向，包括：大陸市場成長動能表現、行業監管走向，以及政策會議如六中全會、北京證交所、年底經濟工作會議等決議內容或對大陸經濟未來經濟藍圖的勾勒等。

瑞銀（盧森堡）中國精選股票基金產品經理張婉珍也指出，在明年下半年中共二十大會議召開前，官方政策適度放鬆以緩和國內宏觀壓力，維持經濟穩定，將會是陸股估值重估的重要催化劑。尤其是歷經過去一年多的監管疑慮壟罩下，相較於其他股票市場，陸股的折價幅度已逼近歷史新高，連帶拖累共同基金對陸股股市的配置比重，也來到紀錄低點的水位。

在潛在影響市場因素上，蘇泰弘表示，正向因子包括大陸政府10月為專項債發行6400億元、社會融資總量落底回升等；但消費復甦力道不足、房地產信心疲軟等負面影響因子仍可能反覆干擾市場。因此，佈局陸股應聚焦政策受惠與各區域間產業趨勢明確的次產業。

野村中國機會基金經理人朱繼元則相對看好大陸科技創新產業。他認為，大陸的網路平台產業上半年受政策監管，看來沒有發生極端的負面情境，或許短期間網路企業的成長動能會受到政策細節公布的影響，卻不致於改變產業的長期增長趨勢，數位化、科技創新仍然是大勢所趨。此外，方興未艾的元宇宙不只是一個概念題材，早已在大陸佈局的電子零組件族群，受惠於全球對穿戴式產品的需求，有具體的成績，例如：大陸的VR大廠今年前3季良好的業績與獲利，持續看好明年財報表現。

朱繼元進一步指出說，儘管第四季經濟走勢難免持續疲弱；然而，一些觸底反彈的積極信號正不斷釋出，值得投資人密切關注陸股表現，並可伺機布局。