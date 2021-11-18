康控-KY(4943)因2021年前三季每股大虧達2股本，18日繼續跌停。金管會證期局局長張振山18日表示，會計師查核的2021年第三季財報已出來，由於康控在大陸的子公司不是親自去查的，到底該客戶是否有欠應收帳款，會計師採「保留意見」，會計師會再進一步查證，櫃買、交易所也都會緊盯。

康控 - KY 因產品品質及責任歸屬與客戶認知有差距，應收帳款遲未入帳，基於保守原則，在第三季一次認列高達新台幣26.3億元預期信用減損，導致2021年前三季每股虧損20.13元。

市場質疑，康控在大陸的客戶有應收帳款收不進來，會計師為何沒查覺？張振山指出，會計師所出的康控第三季財報採「保留意見」，因子公司非親查，所以這是合規的，現在這筆帳款資誠已用臨時簽證方式去查證真相。

張振山表示，這筆應收帳款是會計師發現的，主要是康控有一個客戶在大陸，這客戶是康控的前十大客戶之一，一直有生意往來直至今日也持續有生意往來中，可是當會計師函證去問該客戶有欠應收帳款一事，客戶卻回覆會計師事務所說「沒有這件事」，讓會計師覺得落差很大，因此會計師事務所會再去查證。

金管會表示，康控KY雖在九月就被納入財務警示重點專區，且要求該公司定期公告高流動性資產等財務資料。但2021年第三季財報是本周一（15日）才出爐，所以現在查證還在進行中，無法得知帳款確認結果。