澎湃新聞報導，為緩解公司自身的現金流緊張，中國恒大清空了恒騰網路的全部股份。11月18日一早，中國恒大和恒騰網路同步公告，中國恒大已將持有的所有恆騰股份約16.62億股賣給了聯合資源投資控股有限公司，出售價格為1.28港元／股，較11月17日收盤價1.94港元／股折讓約24.26％，總計21.27億港元，恒大預計將從交易中產生約85億港元（約合新台幣302.6億元）的虧損。累計至今，中國恒大從出售恒騰網路套現約為105.25億港元（約合新台幣374.7億元）。

在此次出售股份之後，中國恒大不再持有恆騰網路股份。中國恒大在公告中稱，根據銷售股份和代價截至6月30日的帳面價值之間的差額計算，中國恒大預計將從交易中產生約85億港元（約合新台幣302.6億元）的虧損。

在今年6月份，中國恒大曾以每股6港元向儒意影業、南瓜電影創始人柯利明轉讓7.39億股恒騰網路股份，這部分占總股本8％，回籠資金44.33億港元。交易完成後，中國恒大持股37.55％為第一大股東，柯利明持股增至20.5％成第二大股東。

此後8月1日，中國恒大再次出售所持有的恒騰網路的股份。

8月1日晚間，恒騰網路公告，控股股東中國恒大與買方簽訂股權轉讓協定，其中買方1騰訊控股按3.2港元價格收購公司7％股份，總代價20.68億港元。買方2以3.2港元價格收購公司4％股份，交易代價11.82億港元。兩筆交易總代價32.5億港元。公告顯示，交易完成後，騰訊控股及買方2將分別持有恆騰網路已發行股本約23.9％及4％，而中國恒大將持有恆騰網路已發行股本約26.55％。

11月4日，中國恒大以2.29港元／股的價格出售恒騰網路1.5億股股份，持股比例從26.55％降至24.93％，套現約3.43億港元；11月5日，中國恒大以2.07港元／股賣出恒騰網路1.8億股股份，套現約3.72億港元。

至此，中國恒大從出售恒騰網路中累計套現約為105.25億港元。

恒騰網路2021年半年報資料顯示，截至6月30日，恒騰網路上半年淨虧損24.48億元，2020年同期盈利718萬元；收入13.95億元，2020年同期為1.33億元。今年上半年，恒騰網路內容製作及線上流媒體業務錄得營業額約13.4億元，毛利約為4.70億元，毛利率為35％；扣減銷售及行銷成本、行政及其他開支約2.64億元後，該分類錄得除稅前淨利潤約2.06億元。

面對公司面臨的流動性危機，中國恒大選擇出售旗下各類可出售的資產進行資金回籠。

日前，中國恒大旗下的恒大汽車將2019年收購的電動傳動系統公司e-Traction以200萬歐元（約合1452.04萬元人民幣）的價格賣給了英國電機製造商Saietta集團。而該公司是恒大汽車在2019年3月份以5億元人民幣價格收購。此外，恒大新能源汽車把2019年5月以5800萬美元收購的英國初創輪轂電機製造商企業Protean Electric賣給了英國的電動汽車製造商Bedeo，但交易價格並未披露。

更早些時候，恒大還出售了持有的嘉凱城、盛京銀行、深圳市高新投集團有限公司和恒大冰泉集團有限公司的股權，以及出售5個地產項目股權及非核心資產，這部分累計回籠資金約121億元人民幣。