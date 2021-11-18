大陸國家反壟斷局今(18)天上午在北京正式掛牌成立，與大陸國家市場監管總局三里河辦公區同樓。

根據封面新聞報導，現場可以看到國家反壟斷局與國家市場監管總局牌子分別懸掛於辦公大樓兩側。此前，大陸人社部網站發布消息，國務院任命原國家市場監管總局副局長甘霖任國家反壟斷局局長。

甘霖目前擔任大陸國家市場監管總局副局長，分管執法稽查局、競爭政策協調司、反壟斷執法一司、反壟斷執法二司、價格監督檢查和反不正當競爭局（規範直銷與打擊傳銷辦公室）。

據報導，在2018年機構改革之前，反壟斷執法工作在國務院反壟斷委員會領導下由商務部反壟斷局、國家發改委價格監督檢查和反壟斷局、國家工商行政管理總局反壟斷與反不正當競爭執法局三個機構行使反壟斷職能，存在多頭執法和執法標準不統一的問題。有專家多次呼籲建立國家反壟斷局統一反壟斷體制。

機構改革之後，大陸國家反壟斷統一執法工作由國家市場監管總局承擔。