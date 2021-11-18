網紅米砂（Misa）作風大膽直率，還當起AV監製，先前因投入百萬成本製作的AV版《魷魚遊戲》成功引起討論度，大賺3百萬回本，吸金能力超強的她近日也砸了200萬買下特斯拉，興奮晉升有車一族直呼：「我終於可以真。開車了！」

米砂日前在IG分享買車的喜悅，她選了紅色款的特斯拉，一見到實體就忍不住大讚：「頂級美女！」她還親自為愛車挑選加裝配件，「買了最騷的紅色和白色內裝，交車前很害怕大家傳聞中的特斯拉公差、掉漆之類的，但幸好今天去驗收都沒問題，看來神是眷顧老濕姬的，平常有在開福利車做善事積德。」

米砂也透露晚上在河堤練車，當他正要迴轉時卻卡在路中間，剛好又有台警車經過，嚇得她差點棄車投降，自嘲「瞬間慌成智障」，有網友詢問她是否已經試過特斯拉的自駕功能，米砂也表示：「要開滿200哩才能開啟自動駕駛，因為要先讓車子學一陣子～我剛買還在累積中」。

米砂轉行拍AV已有1年半時間，她想透過自己的努力改善社會對成人影視的偏見，希望能讓業內環境變得更好，有人好奇她當AV監製後的收入，她也大方回答：「跟追蹤數差不多吧！」她的追蹤人數擁有67萬人，也就是說一個月的收入就高達67萬新台幣，十分驚人。