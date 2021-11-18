2009年莫拉克風災帶來大量土石流，造成高雄市原有桃源區少年溪、寶來及茂林區多納等多處溫泉露頭遭埋沒。高雄市水利局於去年6月重新啟動溫泉露頭調查，後續劃設範圍並公告限制開發，供業者評估申請開發溫泉水權。

依溫泉法第3條規定，溫泉露頭指溫泉自然湧出之處。水利局表示，調查結果桃源區七坑、石洞、六龜區不老溫泉及茂林區萬山溫泉等共有13處天然溫泉露頭，其中又以不老及七坑溫泉離溫泉區業者較近，屬泉溫可達58度、每日出水量最大270立方公尺之含鈉-碳酸鹽泉，最具開發價值。

水利局表示，溫泉露頭劃設保護範圍水平距離約10至20公尺，此鄰近區域可申請溫泉水權並做投資開發，必能增進在地居民就業機會，帶動當地觀光消費。

且高市府於六龜區開發寶來花賞溫泉公園，設有泡湯區、賞花步道、生態滯洪池、露營區、城市探險等設施，在茂林區情人廣場也打造溫泉產業示範區，有家庭、大眾室內湯屋及戶外泡湯池等豐富多元設施，是休閒散步、放鬆身心的旅遊好去處。

此外，市府觀光局更在寶來溫泉區及不老溫泉區設溫泉取供事業，供業者申請配管使用，促使當地溫泉產業再度活絡起來。市府希望透過保育與開發雙管齊下，將有助於達成溫泉資源保育、永續利用及促進當地觀光產業發展。