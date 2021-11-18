消息面：

1.美國商務部公布，10月新屋動工數較前月下滑0.7%，以年率計為152萬戶，不及市場預期的157.6萬戶。建築許可數增加4%，以年率計為165萬戶，超出市場預期的163.8萬戶。

2.美國能源情報署（EIA）公布上周（截至11月12日）美國原油庫存減少210萬桶，分析師預期為增加140萬桶。儘管美國連續兩周釋出逾300萬桶戰略儲油，但原油庫存仍然減少。位於奧克拉荷馬州的美國原油期貨交割地庫欣的庫存增加21.6萬桶，為數周來首次增加。上周煉廠煉油量增加3.1萬桶/日，產能利用率升高1.2個百分點，達到87.9%。上周汽油庫存減少70.8萬桶，超出分析師預期的減少57.5萬桶。包括柴油和取暖油在內的餾分油庫存上周減少82.4萬桶。此外，數據顯示上周美國戰略儲油提取320萬桶，總儲備量降至6.061億桶。

3.近來的通膨情勢促使交易商調整對央行貨幣政策的看法，並預期聯準會最快將在明年中開始升息，但美元指數尾盤跌0.101%，報95.846，盤中一度升至96.266，再創16個月新高。德國商業銀行外匯策略師Antje Praefcke表示，短期內對美元的建議仍是「逢低買入」。數據強化了英國央行最快將於下個月升息的預期，英鎊兌美元站上一周高點、兌歐元升至21個月新高。由於通膨數據符合市場預期，以及受油價大跌拖累，加拿大元走軟。美元兌114.975日圓，創下2017年3月來新高，之後回落至114.135日圓。尾盤歐元微跌0.07%，報1.1312美元。

4.數據顯示美國釋出戰略儲油，以及拜登總統指示政府部門調查能源價格是否遭到違法操控，周三紐約12月期油收跌2.4美元或2.97%，為每桶78.36美元，創下10月7日以來新低。倫敦布蘭特期油收跌2.15美元或2.61%，為每桶80.28美元。

5.通膨疑慮升溫，抵銷了強勢美元帶來的衝擊，周三紐約期金收漲16.1美元或0.9%，為每盎司1870.2美元，創下6月11日以來新高。現貨金尾盤漲0.9%，為每盎司1865.66美元。此外，銀價漲1.1%，為每盎司25.06美元。鉑金跌0.1%，為每盎司1060.4美元。鈀金漲1.2%，為每盎司2184.51美元。